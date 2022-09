POL-K: 220923-4-K Zivilfahnder stellen vier mutmaßliche Taschendiebe innerhalb von 30 Minuten - Festnahme

Köln (ots) - Schlagartig und verstärkt durch eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit hat die Kripo Köln in der Nacht auf Freitag (23. September) einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss in einem Café in Höhenberg vollstreckt. In dem Lokal an der Bamberger Straße trafen die Beamten gegen 2.40 Uhr 13 Männer im Alter zwischen 29 und 65 Jahren beim illegalen Würfelspiel an. Die Einsatzkräfte stellten mehrere ...

