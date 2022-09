Polizei Köln

POL-K: 220925-1-K 17-Jähriger verursacht Totalschaden bei Autounfall

Köln (ots)

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist am frühen Samstagmorgen (24. September) in Köln-Chorweiler auf der Flucht vor der Polizei mit einem Opel erst gegen ein Verkehrsschild und dann in einen Zaun gefahren. Der jüngere seiner Beifahrer (17, 18) erlitt dabei leichte Verletzungen. Gegen 3.45 Uhr war der Wagen Einsatzkräften auf dem Weichselring aufgefallen, weil er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Trotz Anhaltezeichen hatte der Fahrer seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Merianstraße fortgesetzt. Im Kreuzungsbereich Merianstraße/Weichselring kam es dann zur Kollision.

Während der Beifahrer wegen Kopfschmerzen im Krankenhaus behandelt werden musste, übergab ein Streifenteam den Fahrer seinen Erziehungsberechtigen. Die Polizisten leiteten Ermittlungen bezüglich des Eigentümers des Opels und mehrere Strafverfahren ein. (cr/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell