Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Kall-Keldenich (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag (15.08 Uhr) befuhr ein 31-Jähriger aus Mechernich mit seinem Pkw die Landstraße 206 von Kall nach Zingsheim. In Höhe der Abfahrt Dottel wollte er nach links auf die Kreisstraße 32 auffahren. Dies erkannte ein folgender Pkw eines 20-Jährigen Dahlemers zu spät. Er fuhr trotz Ausweichmanövers auf das Heck des stehenden Fahrzeuges auf und kam rechtsseitig im anschließenden Straßengraben in Endlage. Beide Beteiligten verletzten sich. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell