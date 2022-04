Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verbotswidrig überholt

Euskirchen (ots)

Mittwochnachmittag (17.00 Uhr) befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Pkw die Kommerner Straße zum Rüdesheimer Ring. Ihr folgte in seinem Fahrzeug ein 72-Jähriger Euskirchener. Nach Angaben der der jungen Frau wollte sie vor dem Rüdesheimer Ring nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt setzte der 72-Jährige verbotswidrig zum Überholen an. Durch den folgenden Verkehrsunfall verletzte sich die 23-Jährige. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

