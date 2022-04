Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe offenbar gestört

Weilerswist (ots)

Als ein Angestellter des Bauhofes Weilerswist Mittwochmorgen (06.30 Uhr) den Friedhof an der Bliesheimer Straße betrat, fiel ihm eine Leiter an der dortigen Kapelle auf. Offensichtlich hatten Unbekannte seit dem 15.04.2022 versucht die Kupfereindeckung der Kapelle zu stehlen. Teile des Dachs wurden dabei beschädigt. Offenbar wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört, da sie ihre mitgebrachte Leiter an der Kapelle stehen ließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell