Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schaustellerfahrzeuge und Lagerhalle brannten

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Durch ein Feuer am frühen Donnerstagmorgen (01.27 Uhr) verbrannten auf einem Schaustellergelände am Schneppenheimer Weg insgesamt drei Schaustellerfahrzeuge. Das Feuer sprang auf eine direkt danebenstehende Lagerhalle über. Die eingesetzten Feuerwehren brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Aufgrund der noch unbekannten Brandursache wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt. Sie beginnt am heutigen Tage mit der Brandursachenforschung.

