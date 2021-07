Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Altenkirchen (ots)

Am 03.07.2021 gegen 12.30h befuhr ein 54jähriger Mann in Begleitung seiner 6jährigen Tochter mit seinem PKW die B414 in Altenkirchen in Fahrtrichtung Hachenburg. Aufgrund plötzlich auftretender Kreislaufprobleme verlor er kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer-, seine Tochter leichtverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 7000,-EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell