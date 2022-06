Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebstähle in der Neusser Innenstadt - Wer hat etwas beobachtet?

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Donnerstag (09.06.), gegen 11:30 Uhr, hielt sich eine 52-jährige Neusserin in einem Bekleidungsgeschäft an der Straße "Büchel" auf. Während sie sich nach den Waren umschaute, wurde sie einmal kurz von einer ihr unbekannten Frau mit dunklen Haaren und einem Zopf angerempelt, dachte sich jedoch nichts weiter dabei. Als sie aber an der Kasse bezahlen wollte, musste sie den Verlust ihrer Geldbörse feststellen. Die 52-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Ebenfalls am Donnerstag (09.06.), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr, geriet eine 72-Jährige ins Visier von Taschendieben. Sie hielt sich in einem Ladengeschäft an der Krefelder Straße auf und merkte plötzlich, dass ihre Handtasche offenkundig von Unbekannten geöffnet und ihr Portemonnaie entwendet worden war. Auch sie informierte die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 21 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall dort aktiv, wo Menschen abgelenkt sind - sei es beispielsweise in Geschäften, auf Märkten oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Machen Sie Ihnen das Leben schwer! Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell