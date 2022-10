Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit kam es am Donnerstagvormittag auf der L1100 bei Ilsfeld-Auenstein zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Die 69-jährige Fahrerin eines BMW befuhr gegen 11:15 Uhr die Eisenbahnstraße aus Auenstein kommend und wollte die Kreuzung geradeaus in Fahrtrichtung Burgweg überqueren. Dabei übersah sie vermutlich den vorfahrtberechtigten, von rechts kommenden 61-jährigen Fahrer eines Pkw, der auf der Landesstraße in Richtung Beilstein mit seinem VW Golf unterwegs war. Infolge der Kollision wurde dieser in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Unfallwagen geschnitten werden. Die Höhe des Sachschadens ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Totalschaden. Die beiden Fahrer sowie die 62-jährige Beifahrerin im VW Golf wurden leicht verletzt. Zwei der drei Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr, Abschleppdienste und Polizei. Die Fahrbahn war für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme zirka zwei Stunden, zeitweise komplett, gesperrt.

