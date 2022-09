Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei: 58-Jähriger auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Löwenberger Landwehrt verhaftet

Bild-Infos

Download

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 29. September 2022, überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Löwenberger Landwehr einen 28-jährigen Deutschen als Beifahrer eines in Duisburg zugelassenen Fahrzeuges nach der Einreise aus den Niederlanden. Beim Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Essen mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 3943,96 EUR bezahlen oder eine 120-tägige Haftstrafe verbüßen. Da der Mann die fällige Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er vor Ort verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle brachte die Bundespolizei den Mann zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in das Gefängnis in Kleve.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell