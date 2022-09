Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebesduo bestiehlt 72-Jährige - Zivilfahnder greifen ein

Oberhausen (ots)

Im Oberhausener Hauptbahnhof wurde am Mittwochmorgen (28. September) eine Reisende (72) bestohlen. Zwei Frauen (22, 27) entwendeten der älteren Dame die Geldbörse aus der verschlossenen Damenhandtasche. Zivilfahnder der Bundespolizei nahmen das Duo fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die 72-jährige Castrop-Rauxelerin fuhr vom Bahnsteig 7 aus mit dem Aufzug in den Personentunnel des Oberhausener Hauptbahnhofs. In dem Aufzug befanden sich ebenfalls die zwei rumänischen Frauen und nutzten die Enge, um sich an der Handtasche der älteren Dame zu schaffen zu machen. Gemeinschaftlich lenkten sie die Geschädigte ab, öffneten den Reißverschluss der Tasche, welche die Geschädigte über ihre Schulter trug und entwendeten die Geldbörse.

Eingesetzte Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten, wie alle drei Personen aus dem Fahrstuhl stiegen. Die Beamten sahen den Personen hinterher und bemerkten, wie die 22-Jährige plötzlich ein Portemonnaie fallen ließ. Blitzschnell reagierten die Bundespolizisten und stellten das vermutliche Diebesduo. Eine Befragung der Geschädigten bestätigte, das Fehlen ihrer Geldbörse. Die 72-Jährige konnte ihr Eigentum wieder entgegennehmen und ihren Weg fortsetzen.

Die zwei Frauen wurden vorläufig festgenommen. Nach Feststellung der Identität musste das Duo wieder entlassen werden, weil keine Haftgründe gegen die Frauen bestanden. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet.

