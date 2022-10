Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Betrunken mit dem Rad unterwegs

Deutlich unter Alkoholeinfluss unterwegs war am Donnerstagabend ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad in Bad Mergentheim. Zeugen teilten mit, dass der Mann schon mehrfach gestürzt sei, immer wieder jedoch das Rad besteigen und weiterfahren würde. Der Radler wurde gegen 19 Uhr von der Polizeistreife in der Boxberger Straße angetroffen und kontrolliert. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlich Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der 39-Jährige musste die Beamten zu einer Blutentnahme in das nächste Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Tauberbischofsheim: Unfallflucht beim Einkaufen

Eine böse Überraschung an seinem PKW stellte Mittwochabend ein Mann nach seinem Einkauf in Tauberbischofsheim fest. Der 32-Jährige hatte seinen BMW gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Drogeriemarkt in der Pestalozziallee geparkt. Als er um 19.30 Uhr an sein Fahrzeug kam, musste er im Bereich des hinteren Kotflügels eine Beschädigung im Fahrzeuglack feststellen. Aufgrund des Schadensbildes kann von einer Kollision mit einem Einkaufswagen ausgegangen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Wer Hinweise hierzu geben kann, soll sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341 810, melden.

Freudenberg: Orangenfarbener LKW gesucht

Nach einem Ausweichmanöver zwischen zwei LKWs am Donnerstagnachmittag beim Tremhof wird ein orangefarbener LKW gesucht. Der 22-jährige Fahrer eines LKW fuhr gegen 15.40 Uhr die Landesstraße 2310 aus Richtung Mondfeld kommend in Richtung Freudenberg. In Höhe vom Tremhof kommt ihm ein bislang unbekannter, orangefarbener, LKW entgegen. Dieser fuhr jedoch nicht ordnungsgemäß rechts, sondern befand sich mit seinem LKW teilweise auf dem Fahrstreifen des entgegenkommenden 22-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich dieser daher nach rechts auf den Grünstreifen aus. Auf diesem, aufgrund der bisherigen Wetterlage sehr aufgeweichten und nach rechts hin abfallenden Seitenstreifen, fuhr sich der Lkw fest. Hierdurch entstand an diesem ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren auch die Feuerwehr, die Umweltbehörde und die Straßenmeisterei im Einsatz. Die Sperrung der Fahrbahn dauerte mehrere Stunden. Wer Hinweise zu dem gesuchten, orangefarbenen Lkw machen kann, soll sich beim Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 0934291890, melden.

Bestenheid: Schwarzer Kombi gesucht

Nach einem Unfall am Mittwochmittag in Bestenheid wird ein schwarzer Kombi gesucht, der offensichtlich bei Rot über die Ampel fuhr. Gegen 13 Uhr befuhr der 49-jährige Fahrer eines Sprinters die Landesstraße von Bestenheid kommend in Richtung Wertheim Stadt. An der Ampel, auf Höhe des dortigen Supermarktes, musste der 49-Jährige anhalten. Als er wieder grün bekam und losfuhr, kreuzte jedoch ein vom Mühlenweg kommender schwarzer Kombi, trotz für ihn geltendem Rotlicht, die Kreuzung. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Sprinterfahrer eine Vollbremsung einleiten. Die im Sprinter befindliche Ladung wurde, trotz Sicherung, hierdurch stark beschädigt. Wer Hinweise zu dem gesuchten, schwarzen Kombi, machen kann, soll sich beim Polizeirevier Wertheim, unter der Telefonnummer 0934291890, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell