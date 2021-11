Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Geschädigte nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Montag, den 22.11.2021, ist es auf der Bundesstraße 432 zwischen Nahe und Norderstedt-Glashütte zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch eine Mercedes A-Klasse gekommen, zu der die Polizeistation Norderstedt-Ost nach möglichen Geschädigten sucht.

Zeugen bemerkten um kurz nach 13 Uhr die auffällige Fahrweise der blauen A-Klasse. Der Pkw geriet zwischen Nahe und Norderstedt in Fahrtrichtung Norderstedt mehrfach in den Gegenverkehr, so dass entgegenkommende Fahrzeuge bremsen und ausweichen mussten.

Um 13:15 Uhr prallte der Pkw kurz vor der Tangstedter Landstraße in Norderstedt derart gegen den Kantstein, dass ein Reifen platze und der Wagen stoppte.

Rettungskräfte versorgten die 80-jährige Fahrerin, da sie unterzuckert war.

Beamte des Polizeireviers Norderstedt beschlagnahmten den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge eines körperlichen Mangels ein.

Die Ermittler der Polizeistation Norderstedt-Ost suchen nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise der Rentnerin zum Bremsen bzw. Ausweichen gezwungen waren und bitten unter 040 2346215-0 oder Norderstedt-Ost.PST@polizei.landsh.de .

