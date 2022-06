Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet dreifach Gesuchten

Wanne-Eickel - Herne (ots)

Am Sonntagabend (26. Juni) kontrollierten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Wanne-Eickel einen 38-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Bochum suchte gleich dreimal nach dem Mann.

Gegen 18:30 Uhr unterzogen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Wanne-Eickel einen Deutschen einer Kontrolle. Der 38-Jährige händigte den Beamten seinen Personalausweis aus. Bei der Überprüfung kamen drei, teilweise erst wenige Tage alte, Haftbefehle zum Vorschein.

Das Amtsgericht Herne hatte den Gesuchten im Dezember 2021 rechtskräftig wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro und im Februar 2021 wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 250 Euro verurteilt. Im Dezember 2018 war der Mann bereits wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro verurteilt worden. Teile der geforderten Geldstrafen hatte der Verurteilte bereits in der Vergangenheit bezahlt.

Da der 38-jährige Herner jedoch die Geldstrafen in einer Gesamthöhe von 1.185 Euro nicht aufbringen konnte, verbüßt er nun die nächsten 111 Tage in einer Justizvollzugseinrichtung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell