POL-PPRP: 40-Jährigen mit Wasserwage geschlagen

Ludwigshafen (ots) - Ein 41-Jähriger wurde am Dienstag (13.09.2022) von einem unbekannten Mann überfallen. Der 41-Jährige war gegen 7.10 Uhr zu Fuß mit einer Einkaufstüte vor einem Supermarkt in der Ludwigstraße unterwegs, als er von hinten von einer Person umgestoßen wurde. Der Täter entwendete hierbei die Einkaufstüte mit Leergut und 300 Euro Bargeld und flüchtete in Richtung Rhein. Die unbekannte Person war ...

