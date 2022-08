Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 12.08.22

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 16:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 55-Jähriger aus Wildeck mit seinem Pkw die Straße "Am Mühlgraben" aus Richtung Schlossplatz kommend in Richtung Brückenstraße in Eschwege. Als er wegen eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies ein 20-Jähriger aus Sontra zu spät und fuhr dadurch mit seinem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw auf. Dabei wurde die 52-jährige Beifahrerin im Pkw des 55-Jährigen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Motorradfahrer schwer verletzt

Am 10.08.22, um 22:00 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Wanfried mit einem Motorrad die L 3244 in Richtung Aue. Dabei kam er mit dem Krad nach links von der Fahrbahn in den dort verlaufenden Straßengraben ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Fahrer wurde dadurch von dem Motorrad geschleudert und schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war auch die örtliche Feuerwehr. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Motorradfahrer leicht verletzt

Um 16:06 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf den Zubringer der B 27 in Richtung Werrabrücke. Ein 53-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf befuhr mit einem Motorrad die Werrabrücke aus Sooden kommend in Richtung Allendorf. An der Einmündung Werrabrücke / Zubringer B 27 wollte der 25-Jährige nach links auf die Werrabrücke fahren, übersah dabei jedoch den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum gebracht.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus Bad Sooden-Allendorf gemeldet. Um 20:26 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 49-Jähriger aus Usingen mit seinem Pkw mit Anhänger den Landgraf-Philipp-Platz. In Höhe einer Pizzeria touchierte der Anhänger den vor dem Restaurant aufgestellten Schirm, der dadurch beschädigt wurde. Der 49-Jährige setzte seine Fahrt fort, konnte aber aufgrund von Zeugenhinweisen ermittelt werden. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 05:54 Uhr befuhr heute früh ein 58-Jähriger aus Ohrdruf die K 23 von Grandenborn in Richtung Breitau. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw erfasst und tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Mit einem Dachs kollidierte vergangene Nacht, um 00:14 Uhr, ein 52-Jähriger aus Hilzingen, der auf der B 27 in der Gemarkung von Berneburg unterwegs war. Der Dachs lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fußgänger angefahren

Um 08:50 Uhr parkte heute Morgen ein 67-Jähriger aus Hessisch Lichtenau in der Leipziger Straße in hessisch Lichtenau vom Parkplatz einer Bäckerei rückwärts aus. Dabei übersah er einen hinter dem Fahrzeug befindlichen 82-Jährigen Fußgänger aus Hessisch Lichtenau. Durch den Zusammenstoß kam der 82-Jährige zu Fall und verletzte sich im Kopfbereich. Der 82-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Brand

Erneut wird gestern Abend der Brand von mehreren Heuballen in Rommerode gemeldet. Um 20:00 wurden die Feuerwehr und die Polizei alarmiert, da an der K 42 sowohl eine Wiese als auch mehrere Heuballen brennen würden. Die Heuballen standen komplett in Flammen, das Heu auf der Wiese zum Teil. Die Feuerwehr aus Großalmerode erhielt dann noch Unterstützung von den Feuerwehren aus Hessisch Lichtenau und Witzenhausen. Insgesamt brannten 15 aufeinander gestapelte Heuballen, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstand. Gegen 20.45 Uhr war das Feuer gelöscht. Da bereits vor zwei Tagen (09.08.22) am selben Ort mehrere Heuballen gebrannt haben, ermittelt die Kriminalpolizei wegen Verdacht der Brandstiftung. Hinweise: 05651/9250.

