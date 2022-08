Polizei Eschwege

POL-ESW: Open Flair - 11.08.22

Eschwege (ots)

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 20:30 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 18-Jähriger aus Beverungen mit seinem Pkw zwischen Grebendorf und Jestädt angehalten und kontrolliert. Es bestand der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, worauf ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt.

Diebstahl von Bargeld, Spezialkabel und IPhone Unterschlagung)

Auf dem Gelände des Camp Ground wurde am 11.08.22, zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr, einem 25-Jährigen aus Mücke die Umhängetasche aus dem Zelt gestohlen. Die Umhängetasche wurde später im Fundbüro des OF abgegeben, das Bargeld in Höhe von 150 EUR wurde jedoch gestohlen.

Ein Spezialkabel für einen Kühlwagen der Eschweger Klosterbrauerei, der auf dem Parkplatz vor der Gaststätte "Werrastrand" aufgestellt ist, wurde in der Nacht vom 10./11.08.22 entwendet. Dabei handelt es sich um ein blaues Kabel, das zur Kühlung des Containers dient.

Ein IPhone 11, das eine 25-Jährige aus Freiburg auf der öffentlichen Damentoilette in der Mangelgasse vergessen hatte, wurde kurz darauf durch Unbekannte mitgenommen, so dass die Polizei wegen Fundunterschlagung ein Verfahren eingeleitet hat. Die Tat ereignete sich am 11.08.22 zwischen 14:45 Uhr und 14:55 Uhr. Schaden: ca. 500 EUR.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

