POL-ESW: Open Flair - 10.08.22

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Um 13:05 Uhr wurde ein 35-Jähriger aus Naumburg mit seinem Fahrzeug in der Hauptstraße in Jestädt angehalten und kontrolliert. Dabei bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug führte. Ein Test verlief positiv auf Amphetamine, worauf die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war gestern Nachmittag, um 17:43 Uhr, ein 29-Jähriger aus Löhne unterwegs, der in der Hauptstraße in Jestädt in seinem Pkw angehalten und kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC.

Bei einer Personenkontrolle am gestrigen Nachmittag, um 14:30 Uhr, im Bereich "Stedigsrain" in Eschwege konnten bei einem 27-Jährigen aus Gleichen 21 Gramm Marihuana, verkaufsfertig verpackt in 1-Gramm-Einheiten, aufgefunden und sichergestellt werden. Den 27-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Verdacht des Handeltreibens.

ungültige Tickets

Mittlerweile sind die ersten ungültigen Tickets für das Open Flair aufgetaucht. So zeigt ein 30-Jähriger aus Gudensberg an, dass er bei "Ebay-Kleinanzeigen" eine Dauerkarte inklusive Camping Ende Juni erworben hat. Als der die Karte dann am gestrigen Tag einlösen wollte, musste er feststellen, dass das Ticket ungültig sei, da dieses bereits eingelöst wurde bzw. ungültig ist. So erging es auch einem 30-Jährigen aus Gotha und einer 28-Jährigen aus Eschwege , die beide feststellen musste, dass auch deren im Juli erworbene Tickets über Ebay-Kleinanzeigen ungültig sind. In diesem Zusammenhang hat das Betrugskommissariat der Eschweger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

