POL-FR: Schopfheim: Mehrfache Mülleimerbrände

Freiburg (ots)

Vergangenen Freitag und Samstag, 22. und 23.10.2021, kam es in Schopfheim zu drei Mülleimerbränden. Bislang Unbekannte Täterschaften entzündeten zu Abend- und Nachtzeiten die grünen Kunststoffmülleimer, welche an einem Parkplatz in der Entegaststraße, am Radweg An der Wiese, sowie an der Feldbergstraße, dem Verbindungsweg Richtung Maulburg, aufgestellt sind. In zwei Fällen konnte der Mülleimer ohne Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden.

