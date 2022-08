Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.08.22

Polizei Eschwege

Auffahrunfall

Um 16:00 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag ein Auffahrunfall auf der B 249, nachdem ein 31-Jähriger aus Witzenhausen, der von Eschwege in Richtung Schwebda unterwegs war, verkehrsbedingt abbremsen musste. Der nachfolgende 32-Jährige aus der Gemeinde Meinhard bemerkte dies zu spät und fuhr dadurch mit seinem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw auf. Sachschaden: ca. 8500 EUR. Der Pkw des 32-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

40-Jähriger verletzt sich unter Drogeneinfluss schwer

Um 20:15 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus Geismar den Fahrradweg am Werratalsee von der Honseltankstelle an der B 249 in Richtung Postweg in Eschwege. Vermutlich war er mit einem Zweirad (eventuell einem Pedelec) unterwegs. Wegen des Open-Flair-Festivals liegt quer über den geteerten Weg ein Kabelkanal, wodurch der 40-Jährige mit seinem Gefährt beim Überfahren stürzte. Dabei zog er sich mehrere Frakturen an den Armen und im Gesicht zu. Der unter Drogeneinfluss stehende 40-Jährige gab an, von dem Unfallgeschehen nichts mehr zu wissen; auch nicht, was für Fahrzeuge er besitzt oder führte. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an; im Nahbereich konnte bislang kein Fahrzeug aufgefunden werden. Ein durchgeführter Test bei dem 40-Jährigen verlief positiv auf THC, Amphetamine und Kokain. Nach der Erstversorgung im hiesigen Krankenhaus wurde er aufgrund der Schwere der Verletzungen in das Klinikum nach Göttingen verlegt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Wildunfall

Um 21:54 Uhr befuhr gestern Abend ein 31-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die L 3403 zwischen Oberhone und Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Unfallflucht

Um 16:22 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein Lkw die Straße "Hinter den Scheuern" in Eschwege. Aufgrund der engen Fahrbahnbreite musste der Fahrer rangieren. Dabei wurde das Außenschild eines Friseursalons beschädigt. Anschließend stieg der Fahrer aus und wurde diesbezüglich von einem Zeugen angesprochen. In einer dem Zeugen unverständlichen Sprache "murmelte" der Fahrer etwas und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden von ca. 100 EUR zu kümmern.

Feuerlöscher in Schule entleert

Über das vergangene Wochenende verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Rohbau der Anne-Frank-Schule in der Schulstraße in Wanfried. Wie der Hausmeister gestern feststellen musste, wurden dort zwei Feuerlöscher im Treppenhaus entleert, wodurch Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 09:50 Uhr befuhr gestern Morgen ein 38-Jähriger aus Herten mit einem Transporter die L 3245 in Röhrda und beabsichtigte nach links auf die Eisenacher Straße (B 7) abzubiegen. Ein 45-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau befuhr die Straße "Neuer Weg" und beabsichtigte geradeaus auf die L 3245 weiterzufahren. Beim Abbiegen auf die Eisenacher Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw des 45-Jährigen, welcher bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Wildunfall

Um 03:00 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 54-Jähriger aus Anrode mit einem Sprinter die Brodbergstraße in Sontra in Richtung Hornel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiterlief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Einbruch in "alte" Mc Donald Filiale

Zwischen dem 13.07.22 und dem 08.08.22, 10:00 Uhr drangen Unbekannte in die ehemalige Mc Donald-Filiale in der Brandenburgstraße in Herleshausen ein. Offensichtlich wurde die Scheibe am Drive-In-Schalter eingeschlagen, um in das Gebäude einzusteigen. Dort wurden dann das Treppengeländer sowie mehrere Kupferkabel aus dem Schaltraum ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Da zum Abtransport ein entsprechend großes und geeignetes Fahrzeug notwendig war, wird um Hinweise an die Eschweger Kripo unter 05651/9250 gebeten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrzeug rollt zurück

Um 03:21 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 59-Jähriger aus Coswig mit einem Lkw die Poststraße in Hessisch Lichtenau in Richtung Biegenstraße. In Höhe eines Bekleidungsgeschäftes stellte er sein Fahrzeug kurz ab, vergaß aber, dieses gegen Wegrollen zu sichern. Dadurch rollte der Lkw zurück und gegen einen geparkten Pkw Opel. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 01:15 Uhr wurde ein 42-Jähriger aus Witzenhausen in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille. Es folgte die Sicherstellung des Führerscheins und eine Blutentnahme.

