POL-ESW: Pressebericht vom 05.08.22

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Zigarettenautomat entwendet Am 02.08.22, zwischen 03:10 Uhr und 03:20 Uhr wurde ein Zigarettenautomat, der in der Rasenstraße in Wanfried-Aue aufgestellt war, von einer Hauswand abgehebelt und entwendet. Der gestohlene Automat wurde bereits am gestrigen Vormittag, gegen 10:00 Uhr, zwischen Völkershausen und Großburschla auf Thüringer Gebiet am Rande eines Radweges aufgefunden und ...

mehr