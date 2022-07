Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Achtung! Fahrraddiebe unterwegs

Speyer (ots)

In den vergangenen Wochen wurden bei der Polizei Speyer wieder vermehrt Fahrraddiebstähle gemeldet. Gerade am gestrigen Tag kam es zu neun Fahrraddiebstählen an wechselnden Örtlichkeiten im gesamten Dienstgebiet. Auch ordnungsgemäß gesicherte Fahrräder lagen hierbei im Augenmerk der Täter. Die Polizei Speyer wird weiterhin präventiv einen Schwerpunkt auf dieses Deliktsfeld legen und auch entsprechende Maßnahmen und Ermittlungen tätigen. Auch Sie können es den Dieben mit folgenden Tipps schwermachen:

- Der beste Diebstahls-Schutz ist ein stabiles Fahrradschloss, zum Beispiel ein Bügel- oder Panzerkabelschloss. Beim Kauf sollte man unbedingt auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material (durchgehärteten Spezialstahl) sowie massive Schließsysteme achten. Sichern Sie Ihr Fahrrad immer und überall, auch wenn es nur für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt ist.

-Notieren Sie die individuellen Merkmale Ihres Rades, insbesondere die Rahmennummer. Hierzu können Sie zum Beispiel einen Fahrradpass nutzen, der im Faltblatt zur Prävention des Fahrraddiebstahls enthalten ist. Dieser kann auf der Homepage www.polizei-beratung.de heruntergeladen und selbst ausgedruckt werden.

-Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand an (z.B. Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusammen

-Vermeiden Sie es, Ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. Fahrraddiebe nutzen besonders große und unübersichtliche Abstellorte wie Bahnhöfe oder Schulen., um in der Anonymität wirken zu können.

- Sollten Sie Personen beobachten, die sich auffällig lange an einem Fahrrad zu schaffen machen, informieren Sie die Polizei!

