Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.08.22 (2)

Eschwege (ots)

Zigarettenautomat entwendet

Am 02.08.22, zwischen 03:10 Uhr und 03:20 Uhr wurde ein Zigarettenautomat, der in der Rasenstraße in Wanfried-Aue aufgestellt war, von einer Hauswand abgehebelt und entwendet. Der gestohlene Automat wurde bereits am gestrigen Vormittag, gegen 10:00 Uhr, zwischen Völkershausen und Großburschla auf Thüringer Gebiet am Rande eines Radweges aufgefunden und sichergestellt. Durch den Diebstahl von Zigaretten und Bargeld sowie der Beschädigungen an dem Automaten entstand ein Schaden von ca. 4200 EUR. Nach ersten Zeugenhinweisen sollen zwei ca. 170 cm große Personen den Automaten abgehebelt und danach mit einem weißen Transporter in Richtung "Lange Straße" in Aue geflüchtet sein. Beide Personen waren komplett schwarz gekleidet. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.08.22, 14:20 Uhr und dem 03.08.22, 08:45 Uhr wurde auf dem öffentlichen Parkplatz unterhalb der Burg Ludwigstein ein Pkw Mazda durch Unbekannte beschädigt. Die geschädigte Familie, die dort zurzeit ihre Ferien verbringt, mussten heute Morgen feststellen, dass die Beifahrertür im unteren Bereich leicht eingetreten wurde, wodurch sich die Tür verzogen hat. Weiterhin wurde auf der Beifahrerseite noch eine Kratzspur unterhalb des hinteren Fensters festgestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung, Volksverhetzung

Schriftlich angezeigt wurde durch die Stadt Witzenhausen ein Vorfall, der sich bereits am 28./29.07.22 ereignet hat. Im Eingangsbereich des Jüdischen Friedhofs in Witzenhausen wurde mit einem schwarzen Filzstift neben sexuell motivierten beleidigenden Worten auf dem Infoschild auch ein Schriftzug mit volksverhetzenden Wortlaut auf den Metallrahmen des Friedhoftores aufgebracht. Die Ermittlungen werden daher neben gemeinschädlicher Sachbeschädigung auch wegen Volksverhetzung geführt.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

