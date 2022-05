Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rauenberg: BAB A6 - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen - Polizei sucht Zeugen - PM Nr. 4

Wiesloch / Rauenberg (ots)

Am 27.05.2022 kam es auf der BAB A6 zwischen der AS Wiesloch / Rauenberg und der AS Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Verkehrsunfall zwischen insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Audi A1 die BAB A6 in Fahrtrichtung Heilbronn und wechselte hierbei aus noch unbekannter Ursache den Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf kam es zum Zusammenstoß mit einem auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Audi A5 eines 26-Jährigen, woraufhin beide PKW ins Schleudern gerieten. Der Audi A1 prallte dabei mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 3,5-Tonner zusammen, welcher ebenfalls in Schleudern geriet und daraufhin auf die Seite kippte. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein weiterer PKW beschädigt. Durch den Unfall wurden die 28-Jährige Audi A1-Fahrerin, sowie der ebenfalls 28-jährige Beifahrer des Audi A5 leicht verletzt. Der Fahrer des Audi A5 wurde schwer verletzt. Die Personen wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Schadenshöhe liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Informationen vor.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Autobahnpolizei Walldorf aufgenommen und dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227-358260 mit der Autobahnpolizei Walldorf in Verbindung zu setzen.

