POL-HG: Altpapiertonne abgebrannt +++ BMW-Lenkrad entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Altpapiertonne abgebrannt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Bommersheimer Weg, 23.02.2022, gg. 19.20 Uhr (pa)In Bad Homburg brannte am Mittwoch erneut eine Papiermülltonne nieder. Das Brandgeschehen ereignete sich gegen 19.20 Uhr im Bommersheimer Weg, wo die betroffene Tonne vor einem Mehrparteienhaus abgestellt war. Die aus Kunststoff bestehende Altpapiertonne wurde durch das Feuer vollends zerstört, sodass ein Schaden von etwa 300 Euro entstand. Die Bad Homburger Kriminalpolizei geht von einer vorsätzlichen Brandverursachung aus und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. BMW-Lenkrad entwendet,

Steinbach, Staufenstraße, 22.02.2022, 18.00 Uhr bis 24.02.2022, 08.15 Uhr (pa)Am Donnerstagmorgen erstatte eine BMW-Fahrerin aus Steinbach Strafanzeige, nachdem sie hatte feststellen müssen, dass das Lenkrad ihres Autos gestohlen worden war. Der BMW der 2er-Reihe hatte seit Dienstagabend am Fahrbahnrand der Staufenstraße gestanden. Wie die Täter das Fahrzeug geöffnet hatten, ist bislang noch nicht bekannt. Ein Zusammenhang mit den drei gestern vermeldeten Teilediebstählen, die sich in der Nacht zum Mittwoch in Oberursel und Steinbach ereigneten, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

