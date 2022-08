Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht

Eschwege (ots)

Eine Unfallflucht wird aus der Hüttenstraße in Sontra angezeigt. Zwischen dem 01.08.22, 17:00 Uhr und dem 02.08.22, 02:45 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines blauen Ford B-Max abgefahren. Der Pkw war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung der Freiherr-vom-Stein-Straße geparkt. Das Spiegelgehäuse wurde anschließend auf dem Briefkasten im Eingangsbereich des Wohnhauses des Geschädigten abgelegt. Weiterhin konnten am Pkw noch Beschädigungen im Bereich des vorderen Kotflügels sowie heller Kunststoffabrieb auf der gesamten Fahrerseite festgestellt werden. Der Spurenlage nach dürfte ein größeres Fahrzeug für den Schaden in Höhe von ca. 2500 EUR infrage kommen. Gegen 22:00 Uhr wurde durch Zeugen ein weißer Sprinter am Unfallort gesehen, der möglicherweise mit dem Unfallgeschehen im Zusammenhang steht. Hinweise an die PSt Sontra unter Tel.: 05653/97660.

