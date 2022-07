Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.07.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallfluchten

Zwischen dem 26.07.22, 12:00 Uhr und dem 28.07.22, 11:00 Uhr wurde in Waldkappel ein Mercedes GLK auf der Beifahrerseite angefahren und beschädigt. Die genaue Unfallpersönlichkeit ist nicht bekannt; unter anderem kommt aber auch der Rewe-Parkplatz in Waldkappel infrage. Sachschaden: ca. 3500 EUR.

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich eine Unfallflucht im Steinweg in Reichensachsen. Zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein geparkter VW Golf beim Vorbeifahren beschädigt. An dem Golf entstand Sachschaden am linken Außenspiegel und Kratzer an beiden Türen der Fahrerseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 1200 EUR entstand.

Vom Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege wird eine weitere Unfallflucht gemeldet. Zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde ein grauer Pkw BMW X 1 im Bereich der Beifahrertür angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand. Aufgrund der Unfallspuren kommt ein blauer Kastenwagen, der zuvor neben dem BMW geparkt hatte, für den Schaden infrage.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl einer Geldbörse

Im Kaufland-Einkaufsmarkt wurde am 27.07.22 einer 49-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse gestohlen. Während des Einkaufs zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr hatte sie ihr Portmonee in der verschlossenen Handtasche im Einkaufswagen deponiert. Für einen Augenblick stellte sie den Einkaufswagen an die Seite und entfernte sich einige Meter, was offensichtlich für die Tatausführung ausreichend war. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich noch 150 EUR Bargeld in der Geldbörse. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Sandstraße in Grebendorf wurde zwischen dem 27.07.22, 18:00 Uhr und dem 28.07.22, 10:00 Uhr größere Mengen Zucker in den Tank eines VW Polo geschüttet. Der dadurch entstandene Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Kabeldiebstahl

In der Nacht vom 27./28.07.22 wurden im Bereich der BAB 44-Baustelle "Trimbergtunnel" in der Gemarkung von Wehretal 20 einzelne Kabelbrücken in der Farbe Orange entwendet. Die Einzelstücke haben eine Länge von 1,00 bis 1,20 Meter. Der Schaden wird mit 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 16:40 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 36-Jährige aus Eisenach mit ihrem Pkw die K 18 von Willershausen kommend in Fahrtrichtung Pferdsdorf. Kurz hinter dem Ortsschild "Willershausen" sprang ein Reh auf die Fahrbahn, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Das Reh lief danach ins nahegelegene Waldstück, am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Straßenschild gefahren

Um 19:36 Uhr befuhr gestern Abend ein 33-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw die Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Dabei kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein dort stehendes Straßenschild sowie einen dort aufgestellten Bauzaun. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Am 28.07.22 ereignete sich in den Nachtstunden in der Bachstraße in Hebenshausen eine Unfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der Lkw eines Transportunternehmens entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Bachstraße. Als der Lkw "rechts um die Ecke" fahren wollte, fuhr er dabei in eine Hecke eines dortigen Anwesens. Diese wurde dadurch beschädigt. Hinweise: 05542/93040.

Einbruch in Gartenhütte

In der Nacht vom 27./28.07.22 begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Flurgemarkung "Am Müllershof" in Witzenhausen. Nachdem man sich widerrechtlich Zugang zur Gartenhütte verschafft hatte, durchsuchte man diese, fand aber offensichtlich nichts Brauchbares. Durch ein beschädigtes Gartenhüttenfenster entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

