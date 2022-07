Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickbetrug

Eschwege (ots)

21-Jährige übergibt 600 EUR

Um 22:30 Uhr wurde eine 21-Jährige aus Witzenhausen an der Bushaltestelle Uengsterode auf der B 451 zwischen Trubenhausen und Großalmerode mit ihrem Pkw von zwei ihr unbekannten Männern angehalten. Diese gaben an, dass sie keinen Euro hätten, um tanken zu können. Sie boten dann an, den Gegenwert von 600 EUR in 3 x 1000 Leu (rumänische Währung) zu begleichen. Die 21-Jährige überprüfte den Wechselkurs online (etwas über 600 EUR) und fuhr daraufhin einen der Männer in ihrem Pkw zum Geldautomaten der VR-Bank in der Berliner Straße in Großalmerode, während der andere Tatverdächtige mit einem silberfarbenen Mercedes der E-Klasse mit rumänischen Kennzeichen und auffälligen vier Auspuffrohren folgte.

Banknoten gefälscht

In der Bank hob die Geschädigte 600 Euro ab und übergab diese den Männern. Im Gegenzug erhielt sie drei Banknoten a 1000 Leu. Während die beiden Tatverdächtigen dann in Richtung Rommerode davon fuhren, musste die 21-Jährige daheim feststellen, dass die Banknoten wertlos sind, da es keine 1000 Leu-Noten gibt (endet bei 500 Leu). Zu den beiden Tatverdächtigen kann sie nur angeben, dass diese sehr nett waren und schwarze Anzüge trugen. Der Tatverdächtige, der in ihrem Auto mitfuhr, soll ca. 175 cm groß und von schlanker Gestalt sein. Beide sprachen nur etwas Englisch und kein Deutsch.

Hinweise nimmt in die Kripo in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

