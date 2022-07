Polizei Eschwege

POL-ESW: 90-Jähriger Fußgänger schwer verletzt

Eschwege (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen ereignete sich in Innenstadt von Bad Sooden-Allendorf (Allendorf) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 90-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf schwer verletzt wurde. Um 08:39 Uhr befand sich eine 42-Jährige aus Bad Münder mit ihrem Pkw in einer Parklücke gegenüber der dortigen Sparkasse im Bereich des Rathofplatzes. Der 90-Jährige befand sich als Fußgänger auf dem Gehweg vor der Sparkassenfiliale und ging in Richtung "Alte Schulstraße". Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte der 90-Jährige den Einmündungsbereich "Rathofplatz/ Rathofstraße" zu überqueren, um zu seinem Auto zu gelangen, das auf der gegenüberliegenden Seite geparkt war. Zu diesem Zeitpunkt parkte die 42-Jährige mit ihrem Pkw rückwärts aus. Der 90-Jährige kam mittig des Einmündungsbereiches zu Fall, unklar bleibt bislang, ob ein direkter Kontakt zwischen Pkw und Fußgänger stattgefunden hat. Der 90-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Kopfverletzungen, die zwischenzeitlich eine Verlegung in das Uni-Klinikum nach Göttingen erforderlich machten. Durch die Staatsanwaltschaft Kassel wurde daher die Sicherstellung des Pkws angeordnet.

Polizei sucht Zeugen

Zusätzlich bittet die Polizei in Eschwege darum, dass sich Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer: 05651/9250 melden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell