Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.07.22

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrer eines E-Scooters gesucht

Um 21:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 84-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die Berliner Straße in Großalmerode in Richtung Kasseler Straße. Rechts auf dem Gehweg davon fuhr zu dieser Zeit in dieselbe Richtung ein junger Mann (Jugendlicher) mit einem E-Scooter. Als sich der 84-Jährige mit seinem Pkw kurz vor dem dortigen Fußgängerüberweg befand, bog der Fahrer des E-Scooters abrupt auf den Fußgängerüberweg ein, um die Straße zu überqueren. Laut Angaben des 84-Jährigen konnte er dadurch nicht mehr rechtzeitig sein Auto abbremsen und fuhr den Fahrer des E-Scooters an, der dadurch auf der Motorhaube "landete". Nachdem der 84-Jährige ausgestiegen war, wurde er durch den jungen Mann beleidigt, der dann mit seinem E-Scooter davonfuhr. Der 84-Jährige zeigte den Unfall an und kann den anderen Unfallbeteiligten wie folgt beschreiben: ca. 15 - 18 Jahre alt; ca. 175 - 180 cm groß, südosteuropäisches Äußeres. Er war bekleidet mit einem grünen T-Shirt und einer langen schwarzen Sporthose. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl von Kartoffeln

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl von Kartoffeln im Wert von ca. 60 EUR, der sich zwischen dem 18.07.22 und dem 25.07.22 ereignet hat. Die Kartoffeln wurden aus einer Gartenanlage in der Straße "Im Tal" in Hessisch Lichtenau entwendet. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 17:58 Uhr parkte gestern Abend ein weißer Skoda Fabia im Baustellenbereich "Am Markt" in Witzenhausen, um eine Lieferung in ein dortiges Restaurant zu bringen. Ein 42-Jähriger aus Göttingen befuhr mit einem Klein-Lkw die Straße "Am Markt" in Richtung Innenstadt und beabsichtigte - trotz der verengten Fahrbahnbreite - an dem haltenden Skoda vorbeizufahren. Dies gelang nicht ganz und der Klein-Lkw streifte den Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Anschließend fuhr der 42-Jährige weiter, wurde aber dank Zeugenhinweisen schnell ermittelt.

Wildunfall

Um 04:47 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 31-jähriger Witzenhäuser, der mit seinem Pkw auf der L 3238 zwischen Ermschwerd und Witzenhausen unterwegs war, mit einem Fuchs, der dadurch tödlich verletzt wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR.

Körperverletzung

Auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen kam es am gestrigen Nachmittag, um 17:55 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zuvor waren die beiden Beteiligten vom Kreisel kommend auf der B 80 zum Einkaufsmarkt gefahren. Nach bisherigen Ermittlungsstand soll der 55-Jährige aus Witzenhausen den nachfolgenden 22-jährigen Witzenhäuser zu langsam gefahren sein, worauf dieser mit seinem Auto drängelte und den 55-Jährigen überholte, als beide in Richtung Herkules abbogen. Im Anschluss parkte man nebeneinander ein und es entwickelte sich ein Streitgespräch. Dabei soll der 55-Jährige den 22-Jährigen am Hals gepackt und weggedrückt haben. Dies bestätigte der 55-Jährige auch, gab aber an, dass der 22-Jährige zuvor in seine Hosentasche gegriffen und einen Gegenstand herausgeholt habe, so dass er von einem Angriff ausging. Am Ende erfolgte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 55-Jährigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Überholen an unübersichtlicher Stelle gegen den 22-Jährigen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell