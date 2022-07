Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.07.22

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 12:40 Uhr befuhr gestern Mittag ein 29-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die Eschweger Straße in Wanfried in Richtung Frieda. Als er beabsichtigte nach links in die Straße "In der Werraaue" abzubiegen, musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die nachfolgende 28-Jährige aus Wanfried zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Trunkenheit im Verkehr

Um 21:18 Uhr wurde gestern Abend ein 35-Jähriger aus Eschwege in der Max-Woelm-Straße in Eschwege kontrolliert. Da er in Verdacht stand, dass Auto zuvor gefahren zu haben, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von ca. 2,1 Promille ergab. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt; gegen die Sicherstellung des Führerscheines wurde Widerspruch eingelegt. Bei der weiteren Überprüfung des Autos wurde festgestellt, dass dieses zur Entstempelung ausgeschrieben war, so dass auch die Kennzeichen sichergestellt wurden.

Diebstahl von Einkaufstaschen

Am 23.07.22, um 18:00 Uhr, stellte ein 64-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf in der Hilberlachestraße in Bad Sooden-Allendorf zwei Einkaufstaschen an einen Zaun einer Grundstückseinfahrt für einen kurzen Moment ab und begab sich in das dortige Anwesen. Diesen kurzen Moment nutzten Unbekannte aus, um sich die zwei Taschen widerrechtlich anzueignen. Neben Speisen und Getränken befand sich noch das Mobiltelefon "Galaxy A 5" in einer der Taschen. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Angezeigt wurde gestern eine Sachbeschädigung, die sich bereits zwischen dem 20.07.22, 09:00 Uhr und dem 21.07.22, 08:30 Uhr in Weidenhausen ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde in der Straße "Im Rothenbach" ein Pkw Peugeot im Bereich der Beifahrertür und des vorderen rechten Radkastens zerkratzt. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinwiese: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 05:05 Uhr befuhr heute früh ein 36-Jähriger aus Ifta mit einem Klein-Lkw die B 7 zwischen Röhrda und Datterode. Kurz vor Datterode kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend weiterlief. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR.

Um 06:00 Uhr kollidierte gestern Morgen ein 45-Jähriger aus Eschwege mit einem Reh, als er zwischen Datterode und Wichmannshausen unterwegs war. Das Reh lief anschließend weiter; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Sachbeschädigung auf Weide

Am 24.07.22 wurde zwischen 09:45 Uhr und 18:45 Uhr auf einer Pferdeweide, die sich linksseitig des Radweges zwischen Wichmannshausen und Hoheneiche befindet, ein "Weidezelt" (Pferdeunterstand) beschädigt. Die Weide befindet sich in der Gemarkung "Am Goldacker", wo Unbekannte die Plane des 3 x 4 Meter großen Zeltes abrissen. Dabei wurden auch einige Stangen beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Durch die Tat wurden ferner Teile des Elektrozaunes aus der Halterung gerissen, dabei aber nicht beschädigt. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl aus Pkw

In der vergangenen Nacht wurden aus einem unverschlossenen Pkw BMW, der in der Elsa-Brandström-Straße in Hessisch Lichtenau geparkt war, Bargeld in Höhe von 240 EUR entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 16:30 Uhr und heute Morgen, um 05:50 Uhr. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung an Pkw

Ein Pkw mit ukrainischer Zulassung wurde vergangene Nacht in der Schnellröder Straße in Hessisch Lichtenau stark beschädigt. Zwischen 23:45 Uhr und 01:00 Uhr wurde mit einer vorgefundenen Axt auf das Auto eingeschlagen, wodurch die Heck- und Frontscheibe zerstört wurden. Auch wurde mit der Axt gegen die linke hintere Tür und auf das Fahrzeugdach eingeschlagen. Sachschaden: ca. 3500 EUR. Erste Zeugenhinweise ergaben, dass man zwischen 23:45 Uhr und Mitternacht einen "lauten Knall" vernommen hat. Hinweise:05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Im Einfahrtsbereich des Klinikums in der Carl-Ludwig-Straße in Witzenhausen haben Unbekannte ein etwa acht Meter langes Stromkabel zwischen einem Verkehrsschild und einem Gullydeckel gespannt. Eine bislang noch unbekannte Person war offensichtlich gegen das Stromkabel gefahren, wodurch der Gullydeckel aus der Verankerung gehoben wurde. Die Tat wurde am gestrigen Sonntagabend, um 21:27 Uhr, festgestellt. Eine entsprechende Anzeige wurde von Amts wegen erstattet. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl aus Pkw

In der Nacht vom 24./25.07.22 wurde in Witzenhausen-Ellingerode aus einem Pkw, der in der Wilhelmshäuser Straße geparkt war, ein Fahrrad und eine Herrenarmbanduhr der Marke "Hugo Boss" gestohlen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke "Focus". Der Schaden wird mit 350 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 23.07.22, gegen 20:00 Uhr, wurde in der Straße "Am St. Jakob" in Witzenhausen ein Pkw beschädigt, der auf einem dortigen Grundstück abgestellt war. Mittels eines Steines wurden Rücklicht und auch der Lack beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Zur Tatzeit wurde ein ca. 60 Jahre alter Mann mit grauem Haar, Bartstoppeln von ungepflegtem Erscheinungsbild gesehen. Dieser soll ca. 175 - 180 cm groß sein und sich leicht nach vorne gebeugt bewegen. Zudem sei er Raucher. Der Tatverdächtige war in Begleitung eines ca. 40 Jahre alten schlanken Mannes. Hinweise: 05542/93040.

Trunkenheit im Verkehr

Um 01:54 Uhr wurde vergangene Nacht ein 34-Jähriger aus Witzenhausen auf der Niester Straße in Witzenhausen auf einem Moped fahrend angehalten. Die weitere Überprüfung ergab, dass er unter Alkoholeinfluss stand, was ein Test mit ca. 1,2 Promille bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

