Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallflucht mit möglicher Unfallstelle in der Schachenstraße

Polizei Pirmasens (ots)

Am 15.07.2022 erschien ein 51-jähriger Mann mit seinem weißen Peugeot 208 mit PS-Stadtkennzeichen auf hiesiger Dienststelle. An seinem Fahrzeug war im linken Frontbereich ein frischer Unfallschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Dieser könnte durch den bislang unbekannten Verursacher beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Tatzeit wäre im Zeitraum vom 14.07.2022, 15:30 Uhr bis zum 15.07.2022, 13:30 Uhr, gewesen. Neben einem Parkplatz in Quierschied, Saarland, könnte die Schachenstraße in Pirmasens, Bereich des Anwesens Nummer 101, ein möglicher Unfallort sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

