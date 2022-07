POL-PDPS: Pirmasens - Kleinkraftrad umgeworfen

Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen, 10 Uhr, und Freitagmorgen, 9:30 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Fruchtmarkt-/Kaiserstraße eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Abbiegen von der Fruchtmarktstraße in die Kaiserstraße ein Werbeschild am dortigen Eckanwesen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da die Beschädigung auf ca. 3m Höhe liegt, dürfte es sich bei dem Unfallfahrzeug ...

