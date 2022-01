Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Baucontainer

Baumaschinen im Wert von fast 2.000 Euro wurden am Wochenende von Einbrechern aus einem Baucontainer in Heilbronn-Böckingen entwendet. Der oder die Unbekannten öffneten zwischen Samstagmittag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, gewaltsam die Türe zu dem Container in der Leonhardstraße. Im Inneren nahmen die Täter verschiedene Werkzeuge an sich und flüchteten schließlich unerkannt. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 071321 204060 entgegen.

Gemmingen: Bei Unfall verletzt

Zwei Personen wurden am Montagnachmittag nach einem Unfall bei Gemmingen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 17.45 Uhr in seinem Mini auf der Bundesstraße 293 von Eppingen in Richtung Heilbronn. An der Abzweigung nach Gemmingen wollte der junge Mann nach links abbiegen und übersah dabei wohl den entgegenkommenden Dacia eines 50-Jährigen. Der Dacia-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden Autofahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Die PKW wurden abgeschleppt.

Neckarsulm: Kind kollidiert mit geöffneter Autotür

Ein 9-Jähriger erlitt am Montagnachmittag leichte Verletzungen, nachdem er beim Radfahren mit einer Autotür kollidierte. Der Junge fuhr gegen 17.20 Uhr auf dem Gehweg an der Breslauer Straße in Neckarsulm bergabwärts, als ein Autofahrer vermutlich ohne sich umzuschauen die Türe seines VWs öffnete. Das Kind kollidierte mit der Fahrzeugtüre und stürzte zu Boden. Der 9-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Heilbronn: Hoher Schaden bei Unfall

Schäden in Höhe von über 20.000 Euro entstanden am Sonntag bei einem Verkehrsunfall bei Heilbronn. Ein 34-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Wimpfener Straße von Heilbronn in Richtung Biberach unterwegs und wollte an der Abzweigung zu den Böllinger Höfen nach links abbiegen. Vermutlich übersah er dabei den entgegenkommenden BMW eines 50-Jährigen. Der Fahrer des BMWs versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Eppingen: Kollision beim Abbiegen

Zwischen Eppingen-Elsenz und Eppingen kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 52-Jähriger war gegen 18 Uhr in seinem Fiat auf der Landesstraße unterwegs, wo er an der Abzweigung nach Eppingen-Adelshofen nach links abbiegen wollte. Er übersah dabei wohl den entgegenkommenden Opel einer 57-Jährigen, woraufhin die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Der 62 Jahre alte Beifahrer im Opel erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

