Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.07.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 06:35 Uhr ereignete sich heute Morgen ein Wildunfall auf der L 3243 Zwischen Vierbach und Reichensachsen, nachdem ein Rehbock von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt wurde. Der Lkw wurde von einem 58-Jährigen aus Südeichsfeld gefahren. Sachschaden: ca. 200 EUR.

Diebstahl von Portmonee

Um 17:00 Uhr hielt sich gestern Nachmittag eine 81-Jährige aus Waldkappel in dem Edeka-Markt in der Dünzebacher Straße in Eschwege auf. Ihre Handtasche hatte sie in dem Einkaufswagen abgelegt. Aus dieser wurde in einem unbemerkten Augenblick eine braune Ledergeldbörse mit Bargeld, Bankkarten und anderen persönlichen Dokumenten gestohlen. Schaden: 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Häusliche Gewalt

In einem Ortsteil von Wanfried wurde an gestrigen Vormittag eine Körperverletzung im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt gemeldet. Die am Nachmittag alarmierte Streife der Polizeistation Eschwege verwies einem 58-Jährigen der Wohnung und sprach eine Wegweisung sowie ein Kontakt- und Annäherungsverbot aus, nachdem dieser seine Ehefrau im Bereich des Oberkörpers verletzt hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille bei dem 58-Jährigen, eine entsprechendes Verfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Polizei Sontra

Unfall mit Mähdrescher

Am 20.07.22, um 23:05 Uhr, bog ein 58-Jähriger aus Bad Hersfeld mit einem Mähdrescher von Herleshausen kommend nach rechts in die Ortschaft Archfeld ein. Mit dem Heck des Mähdreschers wurde dabei eine Straßenlaterne beschädigt sowie ein Gartenzaun eines Anwesens in der Friedrichstraße. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Grabfeld, der auf der B 7 zwischen Röhrda und Netra unterwegs war. Das Reh lief verletzt davon; zurück blieb ein Pkw mit einem Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Zaun

Auf dem Gelände des ehemaligen Hotels "Zur Lichten Aue" in der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau haben Unbekannte in der Nacht vom 20./21.07.22 drei hintereinander stehende Stahlbauzäune samt Betonfüßen umgestoßen, so dass diese den dahinter verlaufenden Metallzaun einer angrenzenden Firme beschädigten. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Verkaufsraum

Zwischen dem 17.07.22, 19:30 Uhr und dem 21.07.22, 08:40 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände der Minigolfanlage "Am Johannisberg" in Witzenhausen. Dort verschaffte man sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und entwendeten aus diesem Waren (verschiedene Sorten Schokoriegel und Alkohol wie Küstennebel und Klopfer) im Wert von 80 EUR. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell