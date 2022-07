Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 20.07.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Motorradfahrer leicht verletzt

Um 15:58 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 41-Jähriger aus Eschwege mit einem Leichtkraftrad die L 3424 von Langenhain in Richtung Eschwege. Dabei kam er mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Straßengraben. An dem Leichtkraftrad entstand nur geringer Sachschaden; der Fahrer verletzte sich leicht und wurde am Unfallort durch die RTW-Besatzung behandelt.

Unfall beim Ausparken

Um 21:29 Uhr parkte gestern Abend eine 18-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw auf dem Parkplatzgelände am Werratalsee in Eschwege rückwärts aus und beschädigte dabei einen gegenüber parkenden Pkw Opel Corsa. Sachschaden: ca. 2500 EUR.

Wildunfälle

Um 22:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 46-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3241 von Abterode in Richtung Eschwege. In Höhe des Abzweiges nach Wolfterode überquerten mehrere Rehe die Straße, worauf der Fahrer stark abbremste, so dass keines der Tiere angefahren wurde. Jedoch kam ein Reh zu Fall und beschädigte dabei die rechte Heckseite, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Das Reh lief anschließend offenbar unverletzt weiter.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich heute Morgen, um 06:05 Uhr, auf der L 3301 zwischen Kammerbach und Frankenhain. Dort wurde ein Reh von dem Pkw eines 54-jährigen Witzenhäusers erfasst. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Anhänger brennt

Um 21:35 Uhr wird gestern Abend ein brennender Anhänger im Bereich von Waldkappel-Rechtebach gemeldet. Es stellte sich heraus, dass an einem Traktor ein Anhänger, auf dem Rundballen gelagert waren, in Brand geraten war. Dabei soll es aus dem Auspuff des Traktors zu einem Funkenschlag gekommen sein, wodurch die transportierten Rundballen in Brand gerieten. Die alarmierte Feuerwehr zog den Anhänger auf eine Grünfläche, um eine größere Brandausdehnung zu vermeiden. Dort musste die Einsatzkräfte den Anhänger umwerfen, um so die Rundballen auseinander zu ziehen und ablöschen zu können. Gegen 22:35 Uhr war das Feuer dann gelöscht.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

