Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.07.22

Eschwege (ots)

Von Fahrbahn abgekommen

Um 18:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 55-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf - nach Alarmierung - die Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf in Richtung Feuerwache. In Höhe der Einmündung zur Waldisstraße kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, wobei noch ein Verkehrsschild beschädigt wurde. Sachschaden: ca. 1200 EUR.

Um 18:50 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die L 3334 in Richtung Bischhausen. Nach seinen Angaben lief plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn, worauf er mit seinem Pkw nach rechts auswich und auf die dortige Bankette kam, wo noch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Anschließend schleuderte der Pkw nach links über die Straße hinweg in den Straßengraben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Eschwege gebracht.

Einbruch in Wohnhaus und Scheune

Zwischen dem 10.07.22 und dem 18.07.22, 18:40 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Gebäude in der Abteroder Straße in Eltmannshausen ein. Hierzu wurde ein Fenster des Wohnhauses aufgehebelt. Entwendet wurden neben einer geringen Menge Bargeld noch zwei Musikinstrumente (Balalaika und Bouzouki) im Gesamtwert von ca. 400 EUR. Weiterhin drangen der oder die Täter noch in eine Scheune ein. Dort wurde eine Holztür aufgehebelt und mehrere Vorhängeschlösser samt Scharniere abgeschraubt. Aus der Scheune wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Fahrzeug rollt zurück

Um 12:02 Uhr parkte ein 81-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau seinen Pkw in der Straße "Am Kalkofen" in Netra. Da das Auto augenscheinlich nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert war, rollte dieses aufgrund der leichten Hanglage zurück gegen einen abgestellten Motorroller, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Mit Motorrad gestürzt

Um 22:42 befuhr gestern Abend ein 27-Jähriger aus Mengershausen die Hauptstraße in Trubenhausen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu, an dem Motorrad entstand nur geringer Sachschaden an den Fußrasten.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Um 16:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 50-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die L 3237 von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode und beabsichtigte in Richtung Roßbach abzubiegen. Dazu musste er verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende 26-jährige Witzenhäuserin zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

