Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.07.22 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Bürogebäude

In der vergangenen Nacht begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Freizeitzentrums in Meinhard-Grebendorf. Dort wurde ein Fenster des Hauptgebäudes (Bürogebäude) aufgehebelt, um widerrechtlich einzusteigen. Im Gebäude wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht und daraus mehrere Gegenstände entwendet. Unter anderem zwei Geldkassetten, in denen sich Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich, eine Tankkarte aber auch der Schlüssel für die Schranke des Campinggeländes befanden. Des Weiteren wurde ein 200 kg schwerer Tresor (ohne Inhalt) entwendet. Offenbar, um diesen abtransportieren zu können, wurde noch die Haupteingangstür massiv aufgehebelt, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 6000 EUR entstand. Gegen 02:00 Uhr wurden in der Nacht Geräusche wahrgenommen, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, so dass die Kripo um entsprechende Hinweise unter 05651/9250 bittet.

Geldbörsendiebstahl

Angezeigt wurde noch der Diebstahl einer Geldbörse, der sich bereits am vergangenen Freitag, 15.07.22 im "Kaufland" in der Thüringer Straße in Eschwege ereignet hat. Zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr wurde einer 80-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau das Portmonee aus dem Einkaufswagen entwendet. Nach ihren Angaben hatte sie bereits im Kaufland und im Anschluss beim dortigen Bäcker eingekauft und ihre Geldbörse in den Einkaufswagen abgelegt. Auf dem Weg zum Parkplatz ließ sie den Einkaufswagen für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt, in dem das Portmonee entwendet wurde. Schaden: 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Farbschmierereien

Zwischen dem 15.07.22, 21:30 Uhr und dem 16.07.22, 07:00 Uhr wurden in Rommerode auf dem Gelände der Hirschbergschule mehrere Graffiti an die Wände und Säulen der Sporthalle gesprüht, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler/ Finn Männecke

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell