Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Wohnhauses; versuchter Aufbruch eine Parkscheinautomaten

Eschwege (ots)

Brand eines Wohnhauses

Am gestrigen Abend wurde um 18:55 Uhr "Am Johannesberg" in Sontra-Ulfen der Brand eines Wohnhauses gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Sontra, Wichmannshausen, Ulfen und Breitau brannte bereits der Dachstuhl und das oberste Geschoss. Der Brand des Hauses, das zurzeit nicht bewohnt ist, konnte gegen 22:30 Uhr gelöscht werden. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von ca. 130.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt. Die Eschweger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05651/9250.

Versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Zwischen dem 13.07.22, 12:00 Uhr und heute Vormittag, 11:20 Uhr versuchten unbekannte Täter den Parkscheinautomaten in der Straße "Auf den Teichhöfen" in Bad Sooden-Allendorf aufzubrechen. Der Automat ist gegenüber dem dortigen Kino aufgestellt. Bei dem vergeblichen Versuch an das Bargeld zu gelangen, richteten der oder die Täter einen Sachschaden von ca. 1000 EUR an. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell