POL-ESW: Pressebericht vom 15.07.22

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Am gestrigen Mittag kam es um 12:31 Uhr auf der Werrabrücke in Bad Sooden-Allendorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von ca. 12000EUR. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege befuhr die Nordbrücke und wollte auf den Zubringer in Richtung Eschwege nach links abbiegen. Bei diesem Vorgang kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 58-jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Dabei wurde diese leicht verletzt.

Von Sonne geblendet

Um 20:13 Uhr befuhr gestern Abend eine 23-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Struthstraße in Eschwege. Nach ihren Angaben sei sie dabei von der Sonne geblendet worden, wodurch sie mit dem Auto gegen ein Straßenschild fuhr. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

10.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend auf der L 3424 ereignet hat. Um 19:28 Uhr fuhr ein 34-Jähriger aus Uhlstädt-Kirchhasel mit einem Klein-Lkw (Ford Transit) von Langenhain kommend in Richtung B 7 (Röhrda). Nach seinen Angaben war er durch einen Fahrradfahrer abgelenkt, wodurch er beim Überholen des Radfahrers nach links von der Fahrbahn abkam. Dadurch fuhr er mit dem Fahrzeug in den Graben und beschädigte dort ein Verkehrsschild sowie einen Telefonmast. Da der Masten durch den Aufprall über die Straße ragte, musste noch der Telekom-Notdienst informiert werden. Das Fahrzeug selbst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Um 05:20 Uhr am heutigen Morgen kam es auf der Landesstraße 3245 zwischen Großburschla (Bahnhof) und der B 250 zu einem Wildunfall mit einem Reh. Dieses wurde von einem Linienbus erfasst, der von einem 44-jährigen aus Wanfried gefahren wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht, am Bus entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Versuchter Einbruch

Zwischen dem 01.06.22 und dem 14.07.22 versuchten Unbekannte die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Untermühle" in Vockerode aufzubrechen. Dabei wurde auch die Verglasung der Tür beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 500EUR. Hinweise: 05651/9250.

Brand einer Hecke

Beim Abbrennen von Unkraut mit einem Gasbrenner geriet gestern Abend um 19:45 Uhr in der Straße "Am Fuchsberg" in Eschwege eine Thujahecke in Brand. Durch das Feuer wurde auch eine größere Kiefer beschädigt, die dann mittels einer Drehleiter durch die Feuerwehr gekürzt werden musste, um ein Abbrechen zu verhindern. Der Sachschaden wird mit ca. 1000EUR angegeben.

Diebstahl einer Geldbörse

Am gestrigen Mittag wurde einem 87-jährigen aus Eschwege seine Geldbörse im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege entwendet. Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr haben unbekannte Täter das Portemonnaie, welches in einer Tasche im Einkaufswagen lag, gestohlen. In diesem befanden sich neben Bargeld noch diverse Dokumente des 87-Jährigen. Schaden ca. 200EUR. Hinweise: 056519250

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 15:43 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf der B 487 ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten. Zur Unfallzeit fuhr eine 19-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die Leipziger Straße von Walburg in Richtung Hessisch Lichtenau. An der dortigen Ampel musste sie anhalten, ebenso der nachfolgende 63-jährige Pkw-Fahrer aus Spangenberg. Die nun folgende 27-Jährige aus Hessisch Lichtenau bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 63-Jährigen auf. Dessen Pkw wurde dadurch auf das Auto der 19-Jährigen geschoben, so dass an allen Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt ca. 4000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rückwärtsfahren

Am gestrigen Morgen kam es um 9:50 Uhr in Witzenhausen in der Kasseler Landstraße im Zufahrtsbereich einer dortigen Firma zu einem Unfall. Nachdem ein 35-jähriger aus Litauen mit seiner Sattelzugmaschine rückwärts einparken wollte, übersah er einen parkenden Mercedes Sprinter, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler/ Finn Männecke

