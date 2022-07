Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.07.22 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Beim Aussteigen Pkw beschädigt

Beim Aussteigen aus dem Pkw am heutigen Vormittag, um 10:47 Uhr, auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau beschädigte ein 45-Jähriger aus der Gemeinde Söhrewald mit der Tür seines Autos einen nebenstehenden geparkten VW Golf. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Einbruch in Keller

Angezeigt wurde heute ein Einbruch in einen Kellerraum in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Nach Angaben der Geschädigten wurde dort zwischen dem 10.07.22, 22:30 Uhr und dem 11.07.22, 16:00 Uhr die Kellertür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet. Aus dem dahinterliegenden Kellerraum wurde dann ein E-Bike im Wert von ca. 800 EUR entwendet. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

