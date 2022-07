Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher räuberischer Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (01.07.2022) einen 36-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft an der Kronenstraße Waren im Wert von zirka 28 Euro entwendet zu haben. Der Mann soll die Ware gegen 20.45 Uhr in seinen Rucksack gesteckt und im Laden ein aus dem Regal entnommenes Fertiggericht gegessen haben. Als er an der Kasse nicht zahlungsfähig war, übernahm die Rechnung für das Fertiggericht ein Unbekannter. Die Gegenstände aus seinem Rucksack wurden jedoch nicht bezahlt. Als er von einem 53-jährigen Sicherheitsmitarbeiter angesprochen wurde, soll der 36-Jährige unvermittelt auf den 53-Jährigen eingeschlagen und getreten haben, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Dennoch gelang es dem Sicherheitsmitarbeiter ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 36-jährige Deutsche wurde am Samstag (02.07.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

