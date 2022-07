Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 34-Jähriger wurde am Freitagnacht (01.07.2022) Opfer eines Straßenraubes. Der Mann telefonierte gegen 23:00 Uhr in der Eisenbahnstraße auf Höhe der König-Karl-Straße, als er aus einer Gruppierung von acht bis vierzehn Personen heraus angesprochen und im weiteren Verlauf von einer Person geschlagen wurde, so dass sein Mobiltelefon aus der Hand fiel und er selbst zu Boden stürzte. Weitere Personen aus der Gruppe schlugen und traten auf den am Boden liegenden 34-Jährigen ein. Als die Gruppierung sich entfernte, stelle das Opfer das Fehlen seines Mobiltelefons fest. Dieses wurde später in einem Imbiss am Wilhelmsplatz wieder aufgefunden. Eine Täterbeschreibung konnte der 34-Jährige nicht abgeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

