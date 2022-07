Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrscheinprüfer bei Kontrolle geschlagen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (01.07.2022) am Hauptbahnhof einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor einen 38 Jahre alten Fahrscheinprüfer bei der Fahrscheinkontrolle geschlagen haben soll. Der 21-Jährige war zusammen mit seinem Begleiter in der Stadtbahn der Linie U6 in Richtung Flughafen/Messe unterwegs, ohne einen gültigen Fahrschein zu besitzen. Als der Kontrolleur an der Haltestelle Pragsattel einstieg und den Tatverdächtigen kontrollieren wollte, reagierte dieser aggressiv. Als er anschließend aus der Bahn flüchten wollte und ihn der 38-Jährige daraufhin festhielt, schlug der junge Mann mehrfach auf den Arm des Prüfers. Zusammen mit einer zufällig anwesenden Polizeibeamtin gelang es, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen weiterer Beamten festzuhalten. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

