POL-S: Mit Schockanruf Schmuck erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Telefontrickbetrüger haben sich am Donnerstag (30.06.2022) als angebliche Polizeibeamte ausgegeben und Schmuck sowie Gold im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Die Täter riefen gegen 17.30 Uhr bei der Seniorin an und teilten ihr mit, dass ihr Enkel einen Unfall gehabt habe und sie nun eine Sicherheitsleistung bezahlen müsse. Um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, wurde die Frau an einen angeblichen Generalstaatsanwalt weiterverbunden. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Täter die Frau dazu, kurz nach dem Telefonat Schmuck und Gold an eine unbekannte Abholerin zu übergeben, die in Richtung der Straße In den Stegwiesen davonging. Erst als die Seniorin ihre Tochter informierte, bemerkte sie den Betrug. Sie beschrieb die Abholerin als eine etwa 160 Zentimeter große Frau mit blond-braunen Haaren, die eine Baseballmütze, eine blaue Jeansjacke und eine Dreiviertelhose trug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

