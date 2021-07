Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; Falsche Handwerker bestehlen Rentnerin +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 28.07.21 gg. 15:40 Uhr, wurde eine 82-jährige Frau in ihrem Haus in Westerstede/ Ortsteil Felde, Wittenheimstraße, bestohlen. Zwei südländisch aussehende Männer klingelten an der Haustür und gaben in gebrochenem Deutsch vor, Wasser und Heizung prüfen zu wollen, da es in der Vergangenheit zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Die Geschädigte wurde aufgefordert, im Badezimmer alle Wasserhähne zu öffnen. Anschließend begab sich einer der Männer mit der Frau in die Küche, während der andere aus dem Sichtfeld der Geschädigten verschwand. Als es der älteren Dame komisch vorkam und sie ihren Sohn telefonisch in Kenntnis setzte, verließen die Männer fluchtartig das Haus. Entwendet wurde eine komplette Schatulle mit persönlichen Schmuckstücken. Die Rentnerin kann die Täter nur vage beschreiben. Ein Täter war ca. 175 cm groß und schlank; der Mittäter ca. 170 cm groß und korpulent.

Wer kann Angaben zu Personen und/oder Fahrzeugen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Westerstede unter 04488-833115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell