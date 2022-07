Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bestohlen und geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte

Bei einer Auseinandersetzung am Freitagmorgen (01.07.2022) in einer Bar an der Hauptstätter Straße zwischen mehreren Personen sind ein 29-Jähriger und sein 20-jähriger Kontrahent leicht verletzt worden. Der 29-jährige und eine 30 Jahre alte Frau gerieten gegen 07.00 Uhr im Eingangsbereich der Bar in Streit, nachdem der Mann die Frau beschuldigte, ihm einen 50-Euro Schein aus der Hosentasche gestohlen zu haben. Die 30-Jährige rief daraufhin einen 20-Jährigen und drei weitere unbekannte Männer zu Hilfe, die in der Folge den 29-jährigen traten und auf ihn einschlugen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Männer sowie die Frau vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie sie wieder auf freien Fuß. Die drei weiteren Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren flüchteten unerkannt. Einer der Flüchtenden war etwa 22 Jahre, zirka 175 Zentimeter groß und hatte kurze schwarze nach vorne gekämmte Haare. Er trug helle langärmlige Oberbekleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

