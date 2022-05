POL-MG: Betrunkener bei Sturz von E-Bike schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 15.05.2022, gegen 21.40 Uhr, wurden zwei Löschfahrzeuge der Feuerwehr Mönchengladbach in der Ortslage Holt auf der Lindberghstraße durch einen 44 jährigen Mönchengladbacher mit Eiern beworfen. Der Feuerwehr Mönchengladbach war ein Brand in einem Haus an der o.a. Straße gemeldet worden und ein Löschzug befand sich unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten auf der Anfahrt ...

