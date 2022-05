Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach Pesch

Mönchengladbach (ots)

Auf der Karl-Kämpf-Alle in Mönchengladbach Pesch kam es in der Nacht vom 13.Mai auf den 14. Mai zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Durch den unbekannten Täter wurde der Balkon auf der Gebäuderückseite des Mehrfamilienhauses bestiegen und die dort befindliche Balkontüre aufgebrochen. In der Wohnung durchsuchte der Täter insbesondere das Schlafzimmer. Hierbei fand und entwendete er ein Mobiltelefon sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 29-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell