Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.02.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Geld geraubt - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nach einem Raub in der Nacht auf Freitag in Heilbronn nach Zeugen. Mehrere Personen sollen einem Mann an der Bushaltestelle Marktplatz, auf Höhe des Gebäudes Kaiserstraße 32 Geld entwendet haben. Hierbei kam es zu einem Gerangel. Die Tatzeit liegt zwischen 0.30 Uhr und 0.45 Uhr. Die Ermittlungen dauern an. Es wird insbesondere ein Mann gesucht, der sich kurz vor der Tat noch mit dem Geschädigten unterhalten hat. Weitere Zeugen, die Hinweise zu den an der Auseinandersetzung beteiligten Personen und dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell